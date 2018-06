Berlin (AFP) Polizisten einer Spezialeinheit haben in Berlin einen mutmaßlichen Islamisten festgenommen, der in Syrien für die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gekämpft haben soll. Es handele sich um einen 30-jähriger türkischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Berlin, bestätigte ein Sprecher der Berliner Staatsanwaltschaft am Montag einen Vorabbericht der "Bild"-Zeitung.

