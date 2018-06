Berlin (AFP) Mit Streiks an vier deutschen Standorten des US-Versandhändlers Amazon setzt die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag und Dienstag ihren Kampf für eine Tarifbindung der Mitarbeiter fort. Wie Verdi am Sonntagabend mitteilte, waren die Beschäftigten an den Amazon-Standorten Leipzig und Bad Hersfeld sowie in Graben bei Augsburg und im nordrhein-westfälischen Rheinberg zur Arbeitsniederlegung aufgerufen. Demnach begannen die Streiks am Montag mit der Nachtschicht in den zwei Verteilzentren von Amazon im hessischen Bad Hersfeld.

