Berlin (AFP) Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat die Bundesregierung davor gewarnt, in Frankreich durch das Beharren auf eine strenge Sparpolitik die Rechtsextremen zu stärken. "In Frankreich ist das hochgefährlich", sagte Hofreiter am Montag im "Morgenmagazin" der ARD. "Dort droht bei der nächsten Präsidentschaftswahl Marine Le Pen an die Macht zu kommen." Le Pen ist Vorsitzende des rechtsextremen Front National, der bei der Europawahl im Juni in Frankreich stärkste Partei geworden war.

