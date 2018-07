Brüssel (AFP) Das EU-Austauschprogramm Erasmus hat tiefgreifende Folgen für das Privatleben der Teilnehmer und laut einer Studie seit seiner Gründung vor 25 Jahren zur Geburt von einer Million Babys geführt. Das Erasmus-Programm stärke nicht nur die Mobilität, die Sprachkenntnisse und den Unternehmergeist, sondern führe auch zu zahlreichen binationalen Liebesbeziehungen, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Studie. So gaben 27 Prozent der früheren Erasmus-Teilnehmer an, ihren Partner oder ihre Partnerin bei ihrem Auslandsaufenthalt kennengelernt zu haben.

