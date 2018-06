Berlin (dpa) - Hunderte Männer sind aus Deutschland in den Krieg nach Syrien gezogen. Jetzt hat die Berliner Polizei einen mutmaßlichen Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat nach seiner Rückkehr aus Syrien verhaftet. Der 40-Jährige mit türkischem Pass wurde bereits am Freitag gefasst, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. BKA-Präsident Jörg Ziercke sagte im Innenausschuss des Bundestags, der Verdächtige sei Anfang 2014 ausgereist und nach acht Monaten zurückgekehrt. Von ihm gebe es Fotos, die ihn mit einer Waffe vor der Fahne der Dschihadisten-Gruppe IS zeigen.

