New York (AFP) Frankreichs Staatschef François Hollande kommt am Rande der UN-Generaldebatte mit dem iranischen Präsidenten Hassan Ruhani zusammen. Das Treffen werde am Dienstag in New York stattfinden, teilte der Elysée-Palast am Montag mit. Themen des Gesprächs sind demnach der Stand der internationalen Atomverhandlungen mit Teheran sowie die Bedrohung durch die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS). Die jährliche Generaldebatte beginnt am Mittwoch, viele Staats- und Regierungschefs nehmen aber bereits am Dienstag an einem Klimagipfel der UNO teil.

