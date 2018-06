Paris (AFP) Nach den Anschlagsdrohungen der Organisation Islamischer Staat (IS) hat Frankreich seine Staatsbürger in rund 30 Ländern zu "größter Vorsicht" aufgerufen. Wie es am Montagabend aus dem Außenministerium in Paris hieß, wurde diese Warnung an die Botschaften der betreffenden Länder übermittelt, die wiederum die Franzosen vor Ort informiert hätten. Betroffen seien insbesondere Staaten in Nordafrika, im Nahen Osten und Afrika.

