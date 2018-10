Hongkong (AFP) Aus Ärger über die von Peking verwehrte Wahlreform in Hongkong haben Studenten in der ehemaligen britischen Kronkolonie einen einwöchigen Boykott der Lehrveranstaltungen an ihren Hochschulen begonnen. Etwa tausend Studierende verschiedener Universitäten versammelten sich am Montag zum Auftakt auf dem Campus der Chinesischen Universität. Der Studentenausstand ist Teil einer Reihe angekündigter Proteste der Demokratie-Bewegung in Hongkong, die auch den Finanzbezirk der Metropole blockieren will.

