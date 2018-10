Bagdad (AFP) Im Irak haben Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Militärstützpunkt im Westen der Hauptstadt Bagdad angegriffen und nach Armeeangaben 40 Soldaten getötet. An dem Angriff am Sonntag seien sechs Selbstmordattentäter beteiligt gewesen, sagte General Raschid Fleih am Montag der Nachrichtenagentur AFP. Vier von ihnen hätten auf dem Stützpunkt Saklawijah mit Sprengstoff präparierte Fahrzeuge in die Luft gejagt. Die anderen zwei hätten Sprengstoffgürtel gezündet. Den Angaben zufolge brachten die Extremisten mindestens 70 Soldaten in ihre Gewalt, die fliehen wollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.