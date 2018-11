Islamabad (AFP) Pakistan Ministerpräsident Nawaz Sharif hat einen neuen Chef des mächtigen Militärgeheimdiensts ISI ernannt. Armeesprecher und Generalmajor Asim Bajwa teilte am Montag mit, Generalleutnant Rizwan Akhtar werde nach der Pensionierung des bisherigen ISI-Direktors Zaheer-ul-Islam am 1. Oktober die Führung übernehmen. Zugleich wurden mehrere hohe Offiziere befördert. Der Militärgeheimdienst ISI hat großen politischen Einfluss in Pakistan und operiert laut Kritikern vielfach unabhängig von der Regierung. Das Amt des ISI-Chefs gilt als zweithöchster Posten im Militär.

