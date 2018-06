Warschau (AFP) In Polen hat Ewa Kopacz offiziell ihr Amt als Ministerpräsidentin angetreten. Präsident Bronislaw Komorowski vereidigte die bisherige Parlamentspräsidentin am Montag bei einer Zeremonie in Warschau als Nachfolgerin von Donald Tusk, der im Dezember als EU-Ratspräsident nach Brüssel wechselt. Als Aufgaben der neuen Regierung nannte Komorowski mit Blick auf den Euro-Beitritt "die Vorbereitung Polens auf die Debatte um die Stärkung seines Platzes in der Europäischen Union". Für den Euro-Beitritt, für den es bisher kein Datum gibt, muss die Verfassung geändert werden.

