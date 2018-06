Hamburg (SID) - Hans-Otto Schümann, dreimaliger Gewinner des Admiral's Cup und von 1985 bis 1993 Präsident des Deutschen Segler-Verbandes, ist am vergangenen Wochenende im Alter von 97 Jahren in seiner Heimatstadt Hamburg gestorben. Der hanseatische Industrielle und passionierte Hochseesegler galt als größter Mäzen der deutschen Segler, speziell die Nachwuchsarbeit in den Vereinen lag dem Unternehmer am Herzen.