Pretoria (AFP) Die Zahl der Toten nach dem Einsturz eines Kirchengebäudes in der nigerianischen Küstenmetropole Lagos ist nach jüngsten Behördenangaben auf mehr als hundert gestiegen. Der südafrikanische Katastrophenschutzminister Jeff Radebe sagte am Montag unter Berufung auf Rettungskräfte in Lagos, bislang seien 115 Menschen tot aus den Trümmern geborgen worden, darunter allein 84 Südafrikaner. Die nigerianischen Behörden befürchten, dass noch mehr Menschen unter den Trümmern des Gästehauses einer beliebten Megakirche in der Stadt begraben liegen. Das Unglück hatte sich vor zehn Tagen ereignet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.