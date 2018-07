Algier (dpa) - Ein in Algerien entführter französischer Tourist soll sich angeblich in den Händen einer Splittergruppe der Terrormiliz Islamischer Staat befinden. Das berichteten französische Medien unter Berufung auf ein Video der Islamisten. Die Jund al-Khilafa genannte Gruppe drohe mit der Ermordung der Geisel. Das Außenministerium in Paris hatte zuvor die Entführung bestätigt. Der 55-Jährige soll in einer bergigen Region etwa 110 Kilometer östlich von Algier gekidnappt worden sein.

