Algier (dpa) - In Algerien ist ein französischer Tourist verschleppt worden. Das Außenministerium in Paris bestätigte die Entführung. Es werde alles getan, um den Franzosen zu finden, heißt es in einer Mitteilung. Dafür gebe es ständigen Kontakt mit den algerischen Behörden. Der 55-Jährige soll nach Informationen aus Algerien gestern in einer Bergregion etwa 110 Kilometer östlich von Algier gekidnappt worden sein. Der Hintergrund der Tat ist noch unklar. In der Region agieren sowohl Islamisten der Terrorgruppe Al-Kaida als auch kriminelle Banden.

