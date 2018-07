Paris (dpa) - Paris hat gelassen auf einen Aufruf der Terrormiliz IS zum Mord an Bürgern der im Irak militärisch gegen sie aktiven internationalen Koalition reagiert. "Frankreich hat keine Angst", sagte Innenminister Bernard Cazeneuve in Paris. Das Land sei mit solchen Drohungen immer fertig geworden, es könne mit der Solidarität aller Bürger rechnen und habe nicht vor, den Terroristen auf den Leim zu gehen. Frankreich nimmt an den US-geführten Luftschlägen gegen Stellungen der Terrormiliz IS im Irak teil.

