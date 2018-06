Algier (AFP) Zu der Entführung eines Franzosen in Algerien haben sich Islamisten mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannt. In einem am Montagabend aufgetauchten Video drohte die Gruppe Dschund al-Chilafa mit der Ermordung ihrer Geisel binnen 24 Stunden, sollte Frankreich seine Luftangriffe gegen den IS im Irak nicht stoppen. Der 55-jährige Franzose war den bewaffneten Islamisten am Sonntag beim Wandern in der Kabylei in die Hände gefallen.

