New York (dpa) - Der Hollywood-Star Leonardo DiCaprio (39) hat im Kampf gegen den Klimawandel "die größte Bewegung der Menschheitsgeschichte" gefordert.

Alle kulturellen, religiösen und politischen Grenzen müssten überwunden werden, sagte der Schauspieler am Sonntagabend (Ortszeit) in New York. Die globale Erwärmung sei eine furchterregende Krise. "Der Klimawandel gefährdet die Lebensfähigkeit unseres Planeten", sagte DiCaprio. "Aber die gute Nachricht ist: Es gibt eine Lösung", sagte er.

DiCaprio hatte auf dem Jahrestreffen der Stiftung des ehemaligen US-Präsidenten Bill Clinton (68) gesprochen, die ihn für sein Engagement im Umweltschutz ausgezeichnet hatte. Clinton lobte DiCaprio dafür, dass er "seit fünfzehn Jahren sein Geld, seinen Verstand und sein Herz in dieses Thema steckt".

DiCaprio, der vergangene Woche zum UN-Friedensbotschafter ernannt wurde, engagiert sich mit einer nach ihm benannten Stiftung in verschiedenen Umweltschutzprojekten und nahm am Sonntag in New York zusammen mit mehr als 300 000 Demonstranten an einem Marsch für Klimaschutz teil.

