Moskau (AFP) Der russische Geheimdienst FSB hat mehrere Vertreter indigener Völker aus dem Norden des Landes von der Teilnahme einer UN-Konferenz abgehalten, wo sie ihre Anliegen vorbringen wollten. Der FSB habe seinen Pass am Moskauer Flughafen eingezogen, schrieb der Leiter des Hilfszentrums für indigene Völker (KMNS), Rodion Suliandsiga, am Montag auf Facebook. Suliandsiga sollte auf der UN-Konferenz für indigene Völker am Montag und Dienstag in New York einen Runden Tisch über Konflikte zwischen arktischen Ureinwohnern und der Ölindustrie leiten.

