Washington (AFP) Der offenbar verwirrte Eindringling, der am Freitag mit einem Klappmesser bewaffnet ins Weiße Haus gelangt war, hatte 800 Schuss Munition in seinem Wagen gelagert. Außerdem fanden die Ermittler in dem unweit des US-Präsidentensitzes geparkten Auto zwei Beile und eine Machete, wie die Staatsanwaltschaft am Montag bei einer Gerichtsanhörung mitteilte. Die Staatsanwaltschaft bezeichnete den Eindringling dabei als "Gefahr für den Präsidenten".

