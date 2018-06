New York (AFP) Nach der Ernennung eines neuen Präsidenten in Afghanistan hat US-Außenminister John Kerry die Hoffnung auf eine baldige Unterzeichnung des Sicherheitsabkommens zwischen Washington und Kabul geäußert. Kerry sagte am Sonntag in New York, es sei möglich, "in etwa einer Woche" das Abkommen zu unterzeichnen. Der US-Außenminister beglückwünschte erneut den designierten afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani sowie dessen Konkurrenten Abdullah Abdullah für deren Einigung auf eine Einheitsregierung.

