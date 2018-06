Washington (AFP) Vor zehn Monaten startete die Nasa-Raumsonde "Maven" ins All, jetzt hat sie die Umlaufbahn des Roten Planeten erreicht. Nach einer Reise von 711 Millionen Kilometern habe "Maven" mit der Umrundung des Mars begonnen, teilte die US-Raumfahrtbehörde Nasa am Sonntagabend (Ortszeit) mit. Der Forschungsroboter soll den Klimawandel am Mars erforschen und damit Erkenntnisse über früheres Leben auf unserem Nachbarplaneten liefern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.