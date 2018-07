Kampala (AFP) Homosexuelle in den USA haben den ugandischen Präsidenten Yoweri Museveni für seine schwulenfeindliche Politik büßen lassen. Wie sein Büro am Montag mitteilte, verweigerte ihm ein Hotel im texanischen Irving in der vergangenen Woche auf Druck von Schwulen-Aktivisten ein Zimmer. Musevenis Sprecherin Sarah Kagingo zitierte das Staatsoberhaupt mit den Worten, Homosexuelle hätten die Hotelreservierung blockiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.