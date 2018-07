Stuttgart (dpa) – Nach Platz drei der deutschen Volleyballer bei der WM in Polen hofft die Bundesliga auf einen Schub. Der Erfolg zeige, "welches Potenzial wir in Deutschland haben und dass in den letzten Jahren vieles richtig gemacht wurde", erklärte Liga-Geschäftsführer Klaus-Peter Jung der dpa nach dem Gewinn von Bronze der Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen. Jung hofft auf mehr Fernsehpräsenz. Er appellierte an die Sender, die TV-Präsenz für den Volleyball-Sport deutlich zu steigern. Die DVV-Männer hatten erstmals seit 44 Jahren wieder eine WM-Medaille geholt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.