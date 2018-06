Düsseldorf (AFP) Knapp sieben Monate nach einem Amoklauf in rheinischen Anwaltskanzleien mit drei Toten hat die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe für den 49-jährigen Angeklagten gefordert. Vor dem Landgericht Düsseldorf forderte Staatsanwalt Christoph Kumpa am Dienstag lebenslange Haft und die Feststellung der besonderen Schuldschwere für den geständigen Yanqing T. Der Angeklagte sei "absolut kaltblütig und zielgerichtet vorgegangen in seiner Zerstörungswut", sagte der Staatsanwalt.

