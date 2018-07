Zürich (AFP) Gegen den Entertainer Karl Dall ist wegen Vergewaltigung und versuchter Nötigung in der Schweiz Anklage erhoben worden. Wie die Oberstaatsanwaltschaft des Kantons Zürich am Dienstag mitteilte, wird dem 73-jährigen deutschen Komiker vorgeworfen, im September 2013 eine Schweizer Journalistin in seinem Zürcher Hotelzimmer zum Geschlechtsverkehr gezwungen zu haben. Zudem soll er der Frau am 6. September 2013 per E-Mail damit gedroht haben, intime Einzelheiten über ihr Leben zu veröffentlichen und ihre Chefin zu unterrichten, sollte sie die Medien über die Ereignisse der vorangegangenen Nacht informieren.

