Düsseldorf (AFP) Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) will einem Bericht zufolge die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft stärken und die Industriepolitik neu ausrichten. Wie das "Handelsblatt" am Dienstag unter Berufung auf ein Arbeitspapier des Wirtschaftsministeriums berichtete, will Gabriel sein Konzept am Dienstag auf dem "Tag der Deutschen Industrie" vorstellen, zu dem der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) einlädt.

