Berlin (AFP) Brandenburg wird voraussichtlich für weitere fünf Jahre von SPD und Linkspartei regiert. Der SPD-Landesvorstand sprach sich am Dienstag in Potsdam einstimmig dafür aus, Koalitionsverhandlungen mit der Linken aufzunehmen, wie in Potsdam aus Teilnehmerkreisen bekannt wurde. CDU-Landeschef Michael Schierack erklärte, die CDU werde ihre Verantwortung als "starke Opposition" wahrnehmen.

