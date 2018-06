Peking (AFP) China hat die Kritik von Amnesty International wegen des Exports von Folterwerkzeugen zurückgewiesen. Die Menschenrechtsorganisation sei "immer voreingenommen gegenüber China", weshalb die "Authentizität dieses Berichts" zu bezweifeln sei, sagte Außenamtssprecherin Hua Chunying am Dienstag vor Journalisten. Amnesty und die Omega Research Foundation hatten China in einem Bericht vorgeworfen, in großem Maßstab Folterwerkzeuge in Staaten zu exportieren, die für ihre Menschenrechtsverletzungen bekannt seien.

