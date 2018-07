Berlin (AFP) Der frühere russische Ölmagnat Michail Chodorkowski will sich mit seiner neu gegründeten Internet-Initiative "Offenes Russland" für Rechtsstaatlichkeit und freie Wahlen in seinem Heimatland einsetzen, strebt aber kein Parlamentsmandat an. Das sagte der 51-Jährige am Dienstag auf einer Veranstaltung des Deutsch-Russischen Forums in Berlin, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) berichtete. Chodorkowski habe im Haus des Rundfunks ausgeschlossen, 2016 bei den Parlamentswahlen anzutreten. Auch eine Partei wolle er nicht gründen.

