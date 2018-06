Berlin (AFP) Nach zweieinhalb Jahren Geiselhaft in Somalia ist ein deutscher-amerikanischer Journalist wieder frei. Deutsche Beamte hätten Michael Scott Moore am Dienstagnachmittag in Empfang genommen, berichtete "Spiegel Online". Das Auswärtige Amt bestätigte auf Anfrage, "dass ein deutscher Staatsbürger, der auch die US-Staatsbürgerschaft besitzt und in Somalia entführt wurde, heute freigekommen ist." Ob es eine Lösegeldzahlung gab, war nicht bekannt.

