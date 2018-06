Berlin (AFP) Nach der sehr moderaten letzten Grippesaison droht in diesem Winter möglicherweise eine deutlich stärkere Erkrankungswelle. Die Zahl der grippebedingten Arztbesuche war 2013/2014 mit rund 780.000 Fällen "historisch gering", wie das Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag in Berlin mitteilte. In den vergangenen Jahren habe es hinsichtlich der Stärke der Grippewellen allerdings Schwankungen im Zwei-Jahres-Rhythmus gegeben. Für die kommende kühle Jahreszeit mahnten die Experten deshalb zur Vorsicht.

