Paris (AFP) Angesichts der schlechten Wirtschaftsdaten Frankreichs hat der französische Premierminister Manuel Valls klargestellt, dass er bei seinem Besuch in Berlin nicht "bettele". "Ich spreche auf Augenhöhe mit der Kanzlerin", hob Valls am Dienstag in einem Interview mit dem französischen Sender Europe 1 hervor. "Frankreich ist ein großes Land", sagte er. Er sei nicht nach Berlin gekommen, um sich zu entschuldigen.

