Osnabrück (AFP) Grünen-Chefin Simone Peter hat die Entscheidung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisiert, nicht am von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon initiierten Klimagipfel in New York teilzunehmen. Das Fernbleiben Merkels sei eine "Blamage für die deutsche Politik", sagte Peter der "Neuen Osnabrücker Zeitung" vom Dienstag. Merkel rede gern davon, dass Deutschland mehr Verantwortung übernehmen müsse in der Welt. Mit ihrer "Politik des leeren Stuhls" gebe die Kanzlerin diesen Anspruch jedoch ausgerechnet bei der dringendsten globalen Herausforderung auf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.