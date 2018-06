München (AFP) US-Schauspielerin Katie Holmes bereut es nicht, dass sie sich nach der Geburt ihrer Tochter als Vollzeitmutter um die kleine Suri kümmerte. "Es gibt wirklich keinen Grund, sich zu beschweren", sagte die 35-Jährige der Zeitschrift "Freundin" nach einer Vorabmeldung vom Dienstag. Allerdings sei es in Hollywood auch nicht so, dass die Angebote von allein auf den Tisch flatterten. Holmes ist ab Oktober in dem Science-Fiction-Film "Hüter der Erinnerung" im Kino zu sehen.

