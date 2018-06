München (AFP) Münchner Wissenschaftler haben erstmals den als kleinste Käferart Europas geltenden Zwergkäfer genetisch entschlüsselt. Der Gen-Code des Käfers, dessen Länge einen halben Millimeter beträgt und der mit einer Breite von nur einem Zehntel Millimeter so dünn wie ein Haar ist, soll nun weltweit der Wissenschaft kostenlos zur Verfügung gestellt werden und so künftige Forschungen erleichtern, teilte die Zoologische Staatssammlung am Dienstag in München mit.

