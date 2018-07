New York (AFP) Einst machte die Rockefeller-Dynastie ihr Vermögen im Ölgeschäft, nun wollen die Erben ihre Investitionen in fossile Brennstoffe deutlich zurückfahren. Vor dem UN-Klimagipfel in New York kündigte die 860 Millionen Dollar (670 Millionen Euro) schwere Stiftung Rockefeller Brothers Fund am Montag an, sich bis Ende des Jahres fast vollständig aus dem Kohlegeschäft und der Ölgewinnung aus Teersand zu verabschieden. Auch die Kapitalanlagen in andere fossile Energieträger sollen in den kommenden Jahren reduziert werden.

