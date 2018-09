Damaskus (AFP) Gemeinsam mit fünf sunnitisch-arabischen Verbündeten haben die USA am Dienstag Luftangriffe auf sunnitische Extremisten in Syrien gestartet und dabei zahlreiche Ziele zerstört. Nach Pentagon-Angaben wurde neben dutzenden IS-Dschihadisten auch eine Zelle von Al-Kaida-Veteranen "eliminiert", die Anschläge im Westen plante. Zeugen berichteten von einem gewaltigen Schlag gegen den IS. Der syrische Machthaber Baschar al-Assad stellte sich hinter die "Bekämpfung des Terrorismus".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.