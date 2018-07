Haifa (AFP) Ein viertes aus Deutschland geliefertes Unterseeboot ist in Israel eingetroffen. Wie die Streitkräfte mitteilten, traf das am 8. September in Kiel gestartete Boot am Dienstag in der nordisraelischen Hafenstadt Haifa ein, wo es vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu persönlich in Empfang genommen wurde. Wie seine drei Vorgänger gehört das "Tanin" (Krokodil) genannte U-Boot der Dolphin-Klasse an. Ein Drittel der Baukosten hat jeweils die Bundesregierung als Militärhilfe für Israel finanziert. Die 50-köpfige Besatzung hatte vor der Überfahrt monatelang in Nord- und Ostsee trainiert.

