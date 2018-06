Köln (SID) - Fast drei Viertel der Deutschen sind wegen der Ukraine-Krise gegen die bevorstehende Austragung des Formel-1-Rennens im russischen Sotschi. 71 Prozent der befragten Personen in einer Umfrage des Sport-Informations-Dienstes (SID) durch das Nürnberger Meinungsforschungsinstitut puls plädierten dafür, dass der Weltverband FIA Russland den Grand Prix in der Olympia-Stadt entzieht. Nur 29 Prozent sprachen sich gegen eine Absage des Rennens am Schwarzen Meer aus politischen Gründen aus.