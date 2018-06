Algier (AFP) Trotz der angedrohten Enthauptung einer französischen Geisel will die Regierung in Paris den Forderungen der islamistischen Entführer nicht nachgeben. "Eine Terrorgruppe kann Frankreichs Haltung nicht verändern", sagte der französische Außenminister Laurent Fabius am Montag, deshalb seien Drohungen zwecklos. Leider müsse er aber die Echtheit eines am Abend aufgetauchten Videos bestätigen, demzufolge Extremisten mit Verbindungen zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) einen Franzosen in Algerien entführt und mit seiner Ermordung gedroht haben.

