Paris (AFP) Frankreichs Regierungschef Manuel Valls hat nach der angedrohten Ermordung einer französischen Geisel in Algerien betont, dass sein Land an den Luftangriffen gegen die Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) im Irak festhält. "Die Luftangriffe, unser Engagement, werden selbstverständlich weitergehen", sagte Valls am Dienstag bei einem Berlin-Besuch dem französischen Sender Europe 1. "Es ist das Perfide des Terrorismus, dass er erpresst, tötet, bedroht. Wenn man nachgibt, wenn man auch nur ein bisschen zurückweicht, dann gibt man ihm diesen Sieg."

