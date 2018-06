Paris (AFP) Das Wirtschaftswachstum in Frankreich ist im ersten Halbjahr zum Erliegen gekommen. Frankreich verzeichnete weder im ersten noch im zweiten Quartal 2014 einen Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts (BIP), wie die französische Statistikbehörde Insee am Dienstag in Paris mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit erste Schätzungen vom August.

