London (AFP) Die legendäre britische Rockband Pink Floyd veröffentlicht ihr erstes Studioalbum seit 20 Jahren am 10. November. Das Datum gab die Gruppe am Montag bekannt, zeitgleich mit dem Start einer weltweiten Plakatkampagne zur Vermarktung der Platte mit dem Titel "The Endless River". Das Album mit 18 Liedern soll vor allem instrumentale Stücke enthalten und ist dem 2008 verstorbenen Keyboarder Richard Wright gewidmet, der Pink Floyd 1965 mitgegründet hatte.

