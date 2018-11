London (AFP) Die Luxus-Schuhmarke Jimmy Choo will im nächsten Monat in London an die Börse gehen, um Geld für eine weitere Expansion einzusammeln. Der Eigentümer JAB Luxury habe eingewilligt, 25 Prozent der Unternehmensanteile an der Londoner Börse auszugeben, teilte Jimmy Choo am Dienstag in London mit. Angaben dazu, wieviel Geld eingenommen werden soll, machte das Unternehmen nicht. Berichten zufolge würde das Unternehmen dann mit rund 600 Millionen Pfund (763 Millionen Euro) bewertet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.