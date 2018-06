Neu Delhi (AFP) Ein weißer Tiger hat in einem Zoo in der indischen Hauptstadt Neu Delhi ein Schulkind angefallen und getötet. Die Raubkatze ging auf den Jungen los, nachdem dieser offenbar über die Absperrung des Geheges gesprungen war, wie Zoo-Chef Riaz Khan sagte. "Wir versuchen herauszufinden, wer der Junge ist und warum er das getan hat", sagte Khan AFP. Ein Augenzeuge äußerte die Vermutung, das Kind könne auch in das Gehege gefallen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.