Berlin (dpa) - Der griechische Ministerpräsident Antonis Samaras sieht sein Land auf Wachstumskurs. Im dritten Quartal werde Griechenland aus der Rezession herauskommen, sagte er in Berlin nach einem Treffen mit Kanzlerin Angela Merkel. Die hohe Arbeitslosigkeit mache weiter Sorgen. Ein weiteres internationales Hilfspaket sei jedoch nicht notwendig. Samaras hob die in der angespannten geopolitischen Lage wachsende Bedeutung Griechenlands als "Energie-Knotenpunkt" hervor. Investitionen von 50 Milliarden Euro seien in diesem Bereich geplant.

