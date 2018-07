Jerusalem (AFP) Israels Oberster Gerichtshof hat die unbefristete Internierung von afrikanischen Flüchtlingen für illegal erklärt und die Schließung eines dazu errichteten Lagers angeordnet. Die Richter entschieden am Montag, dass das umstrittene Internierungslager Cholot in der Negevwüste binnen drei Monaten geschlossen werden muss. Die Entscheidung löste eine heftige Kontroverse aus. Innenminister Gideon Saar forderte am Dienstag sogar, die Rechte des Obersten Gerichtshof zu beschneiden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.