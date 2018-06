Sanaa (AFP) Auch nach der Unterzeichnung eines Friedensabkommens bleibt die Lage im Jemen äußerst instabil. Staatschef Abd Rabbo Mansur Hadi sprach am Dienstag von einer "Verschwörung" gegen seine Führung und kündigte an, die staatliche Autorität werde wieder hergestellt. Wie Korrespondenten der Nachrichtenagentur AFP berichteten, weiteten die schiitischen Rebellen in Sanaa ihre Kontrolle praktisch auf das gesamte Gebiet der Hauptstadt aus. Sie errichteten Kontrollpunkte und Sperren auf den wichtigsten Verkehrsadern von Sanaa.

