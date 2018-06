Bogotá (AFP) Rund ein Jahr nach dem teilweisen Einsturz einer eleganten Wohnanlage in Kolumbiens zweitgrößter Stadt Medellín, durch den zwölf Menschen ums Leben kamen, ist der gesamte Gebäudekomplex gesprengt worden. Wie AFP-Reporter am Dienstag berichteten, ließ eine kontrollierte Explosion die noch stehenden vier Türme in sich zusammensacken. Über der Space genannten Anlage war eine große Staubwolke zu sehen.

